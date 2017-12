Principe Harry embarcará para o Iraque em abril O príncipe Harry, terceiro na linha de sucessão ao trono do Reino Unido, será enviado com novas tropas ao Iraque, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Defesa britânico nesta quinta-feira, 22. As novas unidades britânicas serão postadas no Iraque em abril, entre as quais está o regimento do príncipe Harry, o filho mais novo do príncipe Charles. Harry terá a responsabilidade de comandar tanques couraçados leves para reconhecimento de território na região sul de Bagdá. Harry será o primeiro membro importante da Família Real britânica a servir na frente de batalha desde 1982, quando um de seus tios, o príncipe Andrew, pilotou um helicóptero na Guerra das Malvinas. O envio de novas unidades ao Iraque faz parte do rodízio de tropas britânicas. O "Blues and Royals", o regimento do príncipe Harry, está na lista. Líderes britânicos estão preocupados com o fato de que Harry possa se tornar um "alvo prêmio" aos insurgentes e pediram que ele fique longe de situações de combate. Harry, no entanto, disse que não quer ter um tratamento especial por sua popularidade. Clarence House, que falou ao lado do príncipe disse que ele "desempenhará uma função normal de um líder de tropas britânicas. "Ele é um alvo atraente, mas será muito difícil saber onde Harry estará em um dado momento. Já é difícil para os terroristas atingirem qualquer patrulha das Forças Armadas, e o sul do Iraque não é Bagdá", afirmou o especialista em assuntos militares Charles Heyman O príncipe, formado na elitista academia militar de Sandhurst, comentou em várias ocasiões seu desejo de servir na frente, causando inquietação sobre sua segurança e a de seus colegas. O anúncio aparece um dia depois de a Grã-Bretanha ter dito que retiraria do território iraquiano, nos próximos meses, quase um quarto dos 7.100 militares que mantêm estacionados ali. Mas os militares britânicos devem continuar no país durante 2008, para missões de apoio e treinamento, se assim for o desejo do governo do Iraque. Segundo a imprensa britânica, o "Blues and Royals" será destacado para Basra, no sul do Iraque, onde está a maior parte das tropas britânicas, para participar de missões de reconhecimento perto da fronteira com o Irã.