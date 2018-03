Príncipe Harry escolhe a carreira militar O príncipe Harry, que termina o curso secundário em Eton após prestar seu último exame nesta quinta-feira, decidiu seguir a carreira militar no Exército, anunciou o Palácio de Saint James. Harry, de 18 anos, se apresentará à academia militar de Sandhurst antes de iniciar um ano longe dos estudos - e, se for aceito, se incorporará ao Exército de Sua Majestade no final do próximo ano, informou o escritório do príncipe Charles no palácio. A exemplo de seu irmão mais velho, acredita-se que Harry passará um ano trabalhando e viajando. Em Eton, Harry participava de um grupo diferenciado de cadetes e estava e em segundo lugar entre os aspirantes a receber a Espada de Honra. Seu pai, o príncipe Charles, e seu avô Philip, o príncipe consorte, serviram na Marinha Real; um de seus tios, o príncipe Andrew, foi piloto de um helicóptero da Marinha e serviu na Guerra das Malvinas.