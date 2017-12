Príncipe Harry faz 18 anos e promete continuar trabalho de Diana O príncipe Harry, terceiro na linha de sucessão ao trono da Grã-Bretanha, celebrou hoje seu aniversário de 18 anos com a promessa de continuar o trabalho de caridade deixado por sua mãe, a princesa Diana, morta há cinco anos em um acidente automobilístico em Paris. A mídia britânica elogiou o jovem príncipe por sua maturidade e boa aparência em entrevistas e fotos oficiais para celebrar seu aniversário. As reportagens tiveram um tom bem diferente às publicadas em janeiro último, quando o filho do príncipe Charles e irmão mais novo do príncipe William, ingeriu bebida alcoólica e fumou maconha. Harry afirmou que sua mãe teve "mais valor que qualquer outra pessoa" e que o inspirou a se dedicar à luta por causas pouco conhecidas. A morte da princesa Diana, em 31 de agosto de 1997, ocorreu duas semanas antes do aniversário de 13 anos de Harry. Em uma entrevista oficial concedida à British Press Association, Harry disse que "admiro a forma como ela (Diana) se aproximou das pessoas e colaborou com obras de caridade e organizações que todos os demais temiam, tais como as minas terrestres no Terceiro Mundo; se envolveu em coisas que ninguém havia feito antes, como a aids, por exemplo". "Ela tinha mais valor que qualquer outro. Desejo continuar o trabalho que ela não terminou. Sempre o desejei, mas era muito jovem", afirmou Harry. No início da semana passada, Harry visitou as crianças internadas no Gran Hospital Ormond Street, em Londres, que foi presidido por Diana mesmo depois de ela ter abandonado seus deveres reais após seu divórcio do príncipe Charles. As fotos oficiais do príncipe Harry foram feitas por Mario Testino, que era o fotógrafo preferido da princesa Diana.