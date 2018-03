Príncipe Harry gostaria de passar mais tempo ajudando crianças

Príncipe Harry, herdeiro do trono britânico, gostaria de passar mais tempo ajudando pessoas na África. Oficial condecorado por seu trabalho no Afeganistão, Harry está em Lesoto esta semana para trabalhar com Sentebale - a instituição de caridade que ele e o príncipe Seeiso, de Lesoto, fundaram em memória de sua mãe, a Princesa Diana. Foto: Reuters Harry falou há pouco tempo sobre como balancear sua vida de oficial com os trabalhos de caridade. "Eu gostaria de poder vir mais para cá", disse ele enquanto visitava um centro para crianças vítimas de abuso. "Eu faço o máximo que posso para vir visitar as crianças com a maior freqüência possível." Foto: Reuters Harry e Seeiso fundaram a Sentebale - que significa "não me esqueça" em Sesoto, língua falada em Lesoto - para ajudar órfãos e crianças vulneráveis em uma nação de 1.8 milhões de pessoas onde cerca de 300 mil crianças perderam pelo menos um dos pais para a Aids. Foto: Reuters A Unidade de Aconselhamento Infantil é apenas um dos inúmeros projetos em que a Sentebale está envolvida. Outras ações envolvem tratamento e educação sobre a Aids e ajuda para crianças com deficiências. Foto: Reuters A Unidade está em nova sede, construída com donativos no valor de US$ 190 mil. Desde então as crianças têm novos dormitórios, brinquedos e espaço para brincar. "É um prédio fantástico, especialmente se comparado ao que tínhamos antes", disse Harry. "As crianças vulneráveis de Lesoto sempre serão bem vindas aqui."