Príncipe Harry troca a roupa de cowboy por bermudas No início do sufocante verão australiano, o filho mais novo dos príncipes Charles e Diana deu um tempo em seu trabalho como vaqueiro numa fazenda de gado para ser engolfado pelas areias de uma das melhoras áreas de praia da Austrália. Um porta-voz do Palácio de Buckingham, em Londres, disse hoje que o príncipe de 18 anos decidiu aceitar ?múltiplas recomendações? e visitar a Sunshine Coast, no estado nordestino de Queensland. Harry, um cavaleiro consumado, tem trabalho, nas últimas três semanas, como cowboy ? conhecido na Austrália como jackaroo ? numa fazenda perto da cidade de Roma, na zona rural, acerca de 800 quilômetros ao norte de Sydney. De acordo com o jornal Sunshine Coast Daily, o príncipe e sua entourage alugaram um grupo de casas à beira-mar e Harry tem sido visto no sofisticado resort costeiro de Noosa. Ele tem uma pele realmente bonita e é bem alto?, disse Jenny Mason, que trabalha num posto de gasolina de Noosa, acrescentando que ela acha o príncipe muito mais bonito pessoalmente do que em fotografias. O Palácio de Buckingham não confirmou se Harry irá participar do campeonato de golfe da Austrália, entre 11 e 14 deste mês, no hotel Hyatt Regency, na Sunshine Coast O príncipe, o terceiro na linha do trono inglês, está passando vários meses na Austrália, durante seu ?gap year? ? intervalo escolar em que se somam créditos curriculares de atividades variadas ? antes de entrar no colégio militar. Ele retornará em breve à Inglaterra para passar o Natal com sua família.