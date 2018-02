Príncipe Henrik, da Dinamarca, morre aos 83 anos

ESTOCOLMO - O príncipe consorte da Dinamarca, Henrik, marido da rainha Margrethe II, morreu na noite desta terça-feira, 13, aos 83 anos, anunciou o palácio real. A causa da morte não foi revelada.

"Sua alteza real, o príncipe Henrik morreu na terça-feira, 13 de fevereiro, às 23h18 (local), no castelo de Fredensborg", residência oficial situada a cerca de 40 quilômetros ao norte da capital, informou a casa real. Segundo o comunicado, no momento da morte, ele estava acompanhado da mulher e dos dois filhos.

O príncipe havia sido transferido do hospital para casa para "viver seus últimos momentos", indicou o palácio. A casa real havia informado em setembro que o príncipe consorte sofria de demência.

Na sexta-feira, 9, o filho dele, o príncipe herdeiro, interrompeu sua viagem à Coreia do Sul, para os Jogos Olímpicos de Inverno, para ficar ao lado do pai.

Nascido no dia 11 de junho de 1934 em Talence, perto de Burdeos, no sudoeste da França, Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat casou-se em junho de 1967 com a herdeira do trono da Dinamarca, Margrethe, que foi coroada em janeiro de 1972.

Desde 1º de janeiro de 2016, o príncipe consorte estava oficialmente aposentado, liberado das obrigações que cumpria com maior ou menor entusiasmo segundo seu humor, marcado pelo ressentimento de nunca ter obtido o título de rei.

Em agosto do ano passado, o palácio anunciou que ele não queria ser enterrado com a mulher no túmulo real da catedral de Roskilde, como é de costume entre os casais reais.

Ao não ter obtido o título e a função que queria, argumentou que não tinha uma relação de igualdade com sua mulher em vida, de modo que também não queria tê-la na morte. /AFP