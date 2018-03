Príncipe Henry comemora formatura em clube de striptease O príncipe Henry da Inglaterra comemorou o fim de seus estudos em Sandhurts, a academia militar mais renomada do Reino Unido, com uma visita a um clube de striptease, segundo publica hoje a imprensa sensacionalista britânica. Segundo vários tablóides como "The Sun" e "The Daily Mirror", Henry, de 21 anos, esteve ontem à noite em uma boate do gênero em Colnbrook (sul da Inglaterra) em companhia de vários colegas de academia. Um porta-voz da Clarence House, residência oficial do Príncipe Charles, herdeiro ao trono inglês e pai de Henry, não desmentiu a notícia e se limitou a dizer que não tinha comentários a fazer. O jovem príncipe, terceiro na linha de sucessão à Coroa britânica, se graduará na próxima semana em Sandhurst, nos arredores de Londres. Henry participará do tradicional desfile de graduação, ao qual assistirão seus avôs paternos (a rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Philip, duque de Edimburgo); seu pai, acompanhado da esposa, Camilla Parker Bowles, duquesa da Cornualha; e seu irmão, o príncipe William, que também estuda na prestigiada academia. Quando deixar Sandhurst, Henry - conhecido por seus atos rebeldes e pouco sensatos para um membro da realeza - se incorporará às fileiras do batalhão "Blues and Royals" da Guarda Real. Assim, o segundo filho de Charles se transformará em alferes da Guarda Real, o regimento mais importante e antigo do Exército britânico, e poderá ser enviado a destinos como o Iraque ou Afeganistão no futuro.