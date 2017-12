Principe herdeiro mata família no Nepal Um tiroteio ocorrido nesta sexta-feira no palácio real Narayanhiti provocou a morte de nove membros da família real nepalesa, inclusive o rei e a rainha, informaram fontes militares. De acordo com as mesmas fontes, o príncipe herdeiro Dipendra, de 30 anos, abriu fogo contra todos os membros da família real, entre os quais o rei Birendra, a rainha Aiswarya e o príncipe Nirajan. Ele suicidou-se em seguida. O tiroteio foi causado por uma disputa relacionada ao casamento do príncipe, pois sua mãe, a rainha, aparentemente era contra a noiva escolhida por ele, comentaram as fontes. O príncipe herdeiro formou-se no Eton College, na Inglaterra. O rei Birendra, monarca constitucional, foi despojado do poder em 1990 por um movimento popular. Outros detalhes não estavam imediatamente disponíveis.