Príncipe holandês fica seriamente ferido após avalanche

Segundo o governo, o príncipe Johan Friso foi atingido nesta sexta-feira por uma avalanche e ficou soterrado por 15 minutos na estação de esqui de Lech e foi levado para o hospital de Innsbruck. Um comunicado diz que ele está numa unidade de cuidados intensivos.

O comunicado diz que "médicos que cuidam dele descrevem o estado de saúde do príncipe é estável, mas sua vida continua em risco". Integrantes da família real estão esquiando em Lech, vila montanhosa da Áustria, onde tem nevado muito nos últimos dias. As informações são da Associated Press.