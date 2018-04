Príncipe holandês pode não sair do coma

O doutor Wolfgang Koller, chefe do setor de trauma do hospital Innsbruck, onde Friso está internado, disse em coletiva de imprensa transmitida ao vivo em rede nacional na Holanda, que foram necessários 50 minutos para reanimar o príncipe depois que ele foi retirado da neve.

"Ficou claro que a falta de oxigênio causou sérios danos cerebrais ao paciente", disse ele. "No momento, não podemos prever se ele vai recuperar a consciência."

Friso, que é casado e tem duas filhas, será posteriormente transferido para uma clínica particular de reabilitação, onde continuará seu tratamento. Koller advertiu que pode levar anos até que ele acorde do coma, se é que isso vai acontecer. As informações são da Associated Press.