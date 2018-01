Príncipe japonês e possível herdeiro vai se chamar Hisahito O recém-nascido príncipe imperial japonês, filho de Akishino e neto do imperador Akihito, se chamará Hisahito, nome dado nesta terça-feira por seu pai em cerimônia celebrada no hospital onde o bebê está com a sua mãe, a princesa Kiko. O nome do menino, assim como o desenho de uma variedade japonesa de pinheiro que será seu emblema, foi guardado numa delicada caixa de madeira de Paulínia que foi depositada sobre o travesseiro do berço do bebê, nascido dia 6 de setembro. O emblema será empregado para marcar seus futuros pertences, explicou a agência de notícias "Kyodo". O sufixo "hito", que significa "pessoa virtuosa", vem sendo acrescentado aos nomes dos herdeiros imperiais desde a época Heian (794-1185). Além do nome de batismo, o bebê não terá um título especial, por não ser filho de um príncipe herdeiro. É por isso que também não foi o próprio imperador o encarregado de dar o nome à criança. Akishino é o irmão mais novo do príncipe herdeiro Naruhito, casado com a princesa Masako. O casal só tem uma filha, Aiko, de quatro anos, e nenhum filho do sexo masculino. Akishino, de 40 anos, e Kiko, que segunda-feira completou também 40, já tinham duas meninas, as princesas Mako e Kako, de 14 e 11 anos de idade, respectivamente. Devido à Lei de Sucessão ao trono, Hisahito é o terceiro na linha para suceder a seu avô Akihito, de 71 anos, após seu tio, Naruhito, e seu pai, Akishino.