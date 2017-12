Príncipe japonês pede menos protocolo sobre a princesa O príncipe Naruhito, herdeiro do trono japonês, pediu à corte que relaxe os rígidos protocolos e o isolamento que levaram sua mulher, a princesa Masako, à depressão. Em comunicado escrito divulgado pela TV japonesa, o príncipe falou sobre os fardos que transformaram sua mulher, de uma diplomata confiante em pessoa infeliz, prisioneira virtual em seu próprio palácio. No mês passado, os japoneses ficaram atônitos quando o normalmente reticente príncipe usou uma entrevista coletiva para falar sobre "as mudanças que anularam a carreira de Masako e sua personalidade". Suas palavras sugeriram algo impensável no reservado e discreto mundo da realeza japonesa: uma divisão entre o herdeiro do trono e os membros da corte real, principalmente Toshio Yuasa, chefe da Agência da Casa Imperial. Hoje, longe de retirar as queixas sobre o tratamento dado à mulher, ele acrescentou outras. "Problemas com o chamado herdeiro do trono imperial e o fato de que não temos permissão para visitar outros países estão atraindo excessiva atenção", disse Naruhito no comunicado. "A princesa tem feito enormes esforços para lidar não só com esses problemas, mas também com as tradições e costumes, com a imprensa e para adaptar-se ao ambiente da família imperial." Naruhito disse estar sofrendo pelo fato de seus comentários terem causado preocupação a seus pais. Mas o príncipe, no entanto, não se retratou e, ao invés, pediu mudanças que permitam que a mulher retome suas atividades.