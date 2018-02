Príncipe japonês visita Brasil para comemorar centenário da imigração

O príncipe Naruhito, herdeiro da coroa japonesa, visitará o Brasil entre os dias 16 e 27 de junho para comemorar o centenário da imigração japonesa. O Governo japonês aprovou nesta sexta-feira a viagem de Naruhito ao Brasil e estabeleceu os primeiros detalhes do itinerário do príncipe herdeiro. Naruhito viajará sem a princesa Masako, que está há quatro anos praticamente afastada das atividades oficiais por causa de uma depressão, segundo a agência local de notícias "Kyodo". O príncipe vai decolar do aeroporto de Haneda (nas proximidades de Tóquio) em 16 de junho e chegará a Brasília no dia seguinte, após uma escala em Nova York. No dia 18 de junho Naruhito participará de uma cerimônia de comemoração organizada pelo Congresso, e à noite se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um jantar oficial. Naruhito visitará outras cidades como São Paulo, Santos e Rio de Janeiro, e se encontrará com imigrantes japoneses e seus descendentes em vários atos comemorativos do centenário da Imigração. O príncipe herdeiro voltará ao Japão no dia 27 de junho, após uma escala em Los Angeles.