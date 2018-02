Príncipe Philip completa 92 anos no hospital

Marido da rainha Elizabeth II, o príncipe Philip "está confortável e de bom humor", limitava-se a dizer a nota. Não havia detalhes disponíveis sobre sua saúde.

A expectativa é de que o príncipe consorte passe mais duas semanas internado na London Clinic, onde está desde a semana passada, antes de iniciar o repouso.

O 92º aniversário de Philip foi comemorado com duas longas salvas de canhão no centro de Londres. Fonte: Associated Press.