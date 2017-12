Príncipe Philip de Edimburgo se prepara para seu último ato público

LONDRES - O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth da Inglaterra, participará de seu último ato público sozinho na quarta-feira, depois de mais de 22 mil compromissos, confirmou o palácio de Buckingham.

"Isso concluirá o programa de compromissos públicos individuais do duque", afirmou a porta-voz do palácio, destacando, no entanto, que ele poderá escolher participar em atos com a rainha ocasionalmente.

Para seu último compromisso, o príncipe, que serviu à Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, passará em revista um desfile da Royal Navy no palácio de Buckingham.

Sua aposentadoria foi anunciada em maio, um mês antes de seu aniversário de 96 anos./AFP