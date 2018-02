Príncipe Philip é internado em Londres com dores abdominais

LONDRES - O duque de Edimburgo, príncipe Philip, de 91 anos, foi internado nesta quinta-feira, 6, na London Clinic depois de sentir dores abdominais.

O Palácio de Buckingham informou que ele será submetido a uma cirurgia que já estava agendada, mas não forneceu mais detalhes. A expectativa é de que ele passe dois meses no hospital.

Depois de se ausentar de um evento no início desta semana por causa do problema de saúde, Philip participou de um culto para marcar o 60º aniversário de coroação de sua esposa, a rainha Elizabeth II.

No ano passado, Philip passou quase uma semana no hospital depois da reincidência de uma infecção da bexiga. A London Clinic é um hospital particular bastante procurado por celebridades e membros da realeza britânica. /AP