Príncipe saudita é detido por maus-tratos postados na internet

RIAD - Um príncipe saudita foi detido nesta quinta-feira, 20, por ordem do rei Salmán depois de ter sido visto em redes sociais tratando com brutalidade e insultando a cidadãos sauditas e residentes estrangeiros, informou a TV pública Al-Ijbariyá.

O príncipe Saud, descendente direto do rei Abdel Aziz, fundador do reino saudita, provocou revolta entre os usuários das redes sociais por sua brutalidade. Inúmeras sequências o mostram dando tapas ou insultando pessoas.

أمير سعودي يعتدي على مواطنيين ويهينهم. اتمنى ان يصل الهاشتاق ترند لكي يعرف العالم العبودية التي يعيشها الشعب .#امير_يعتدي_على_مواطنين pic.twitter.com/ImCsxwOtJe — غانم الدوسري (@GhanemAlmasarir) July 19, 2017

Em uma das cenas ele reage violentamente com uma pessoa que estacionou o carro diante de sua residência. As vítimas do príncipe foram convocadas para prestar testemunho diante da justiça. No ano passado, um príncipe saudita foi executado depois de ser condenado por assassinato./AFP