Príncipe saudita pagará operação de gêmeas polonesas Duas meninas que compartilham a parte baixa da coluna vertebral e os intestinos viajarão para a Arábia Saudita para uma possível cirurgia de separação que será financiada pelo príncipe herdeiro do país, informa a mãe das gêmeas. Daria e Olga Kolacz têm treze meses e viajarão em 12 de dezembro para a capital saudita, Riad, a fim de fazer exames para descobrir se os cirurgiões da Cidade Médica Rei Abdulaziz para a Guarda Nacional podem prosseguir com a separação, disse a mãe, Wieslawa Dabrowska. Segundo ela, o príncipe Abdullah ofereceu-se para arcar com todas as despesas médicas e de viagem, depois de ser informado do caso por um médico árabe. "Foi uma surpresa total, uma boa surpresa", disse a mãe. O médico, por sua vez, tomou conhecimento do caso num fórum de debates pela internet. O embaixador saudita na Polônia, Osama al Sanosi, disse que a operação será a sexta do tipo num hospital de Riad.