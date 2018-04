Uma corte britânica condenou ontem o príncipe saudita Abdulaziz bin Nasser al-Saud à pena perpétua com a possibilidade de perdão após 20 anos de prisão pela agressão e morte de um funcionário em um luxuoso hotel de Londres, em 15 de fevereiro. As autoridades sauditas não comentaram o caso. O avô do príncipe - que tentou esconder sua homossexualidade durante o julgamento - é meio-irmão do atual rei.