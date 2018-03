Príncipe saudita se reunirá com Bush no Texas Anunciando a Arábia Saudita como "um grande amigo", a Casa Branca informou hoje que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, receberá em seu rancho no Texas o príncipe herdeiro saudita Abdullah na próxima semana em meio a questões sobre o comprometimento dos sauditas no combate ao terrorismo no Oriente Médio. "As relações com os sauditas são fortes. Obviamente os acontecimentos no Oriente Médio levaram a complicações e estas complicações estão sendo discutidas", disse o secretário de Imprensa da Casa Branca, Ari Fleischer. "Os Estados Unidos e a Arábia Saudita têm diferentes pontos de vista como amigos e como aliados". Mas na guerra contra supostos alvos terroristas no Afeganistão - e nos esforços para cortar as fontes de financiamento ao terrorismo -, "a Arábia Saudita foi um grande amigo dos Estados Unidos", afirmou. Fleischer e Bush também pretendem discutir com Abdullah "a próxima fase" da guerra norte-americana contra o terrorismo, que provavelmente terá como alvo o Iraque de Saddam Hussein.