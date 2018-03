Príncipe William comemora aniversário com festa africana O príncipe William completou hoje 21 anos, comprometendo-se a continuar o trabalho de caridade de sua mãe, a princesa Diana, morta em 1997. Ao atingir a maioridade, William assume novas responsabilidades por ser o segundo na linha de sucessão do trono britânico, após seu pai, o príncipe Charles. Para festejar seu aniversário, William optou por uma festa temática africana no Palácio de Windsor, que incluiu a presença de sua avó, a rainha Elizabeth II. Em entrevista dada para marcar a data, William disse que "meus princípios básicos são honestidade, autenticidade e caridade". Ele admitiu ter sido muito influenciado pelas visitas que fez com a mãe, quando era criança, a abrigos de pessoas sem-teto. "Aprendi muito e pretendo continuar o trabalho de minha mãe", disse ele.