Príncipe William e Kate partem para lua de mel

Autoridades não revelaram para onde o casal seguiria. Eles pretendem passar o período em um local privado, sem acesso da mídia. O casal tem uma série de opções, incluindo o castelo Balmoral, na Escócia, da rainha Elizabeth II, onde poderão ter a privacidade necessária para esquivarem-se dos paparazzi.

Em uma ocasião, William chegou a comentar que poderia levar Kate, agora duquesa de Cambridge, para a Austrália para uma lua de mel de mergulho, mas é possível que optem por uma ilha privativa no Caribe, um refúgio na África ou uma viagem ao ar livre na Jordânia, que incluiria uma visita a Petra.

A lua de mel do novo casal deve ser mais curta do que a do príncipe Charles, seu pai, com a princesa Diana, que combinaram duas semanas de cruzeiro pelo Mediterrâneo com vários longos períodos de descanso no Reino Unido.

William e Kate celebraram o casamento com estilo ontem à noite, com um jantar e festa dançante no Palácio de Buckingham, recepcionados por Charles. Kate usou um segundo vestido desenhado por Sarah Burton, da casa do estilista Alexander McQueen, enquanto William vestiu um terno. A rainha Elizabeth II deixou o palácio aos netos e passou a noite em outra residência real. As informações são da Associated Press.