Príncipe William e namorada ficarão noivos O príncipe William, segundo na linha de sucessão à Coroa britânica, pedirá nos próximos meses que sua namorada Kate Middleton se case com ele, revelou hoje o dominical Sunday Mirror. O palácio de Buckingham fará um anúncio oficial posteriormente, segundo o jornal. William, filho do príncipe Charles e Diana, já pediu que Kate, de 24 anos, tenha seu próprio guarda-costas, algo que normalmente ocorre depois do noivado. Seu pai tomou uma decisão similar antes de seu casamento com Camilla Parker Bowles. Além disso, o Palácio de Buckingham planeja uma incorporação paulatina da jovem na vida da família real britânica, mediante sua aparição ao lado de William em vários atos oficiais. Segundo uma fonte do Palácio citada pelo Sunday Mirror, o filho mais velho do herdeiro britânico falou de seus sentimentos à Rainha Elizabeth II, que está muito "impressionada" com a jovem. O casal também teria comunicado seus planos à família dela, segundo amigos dos dois. O príncipe, de 23 anos, e Kate se conheceram enquanto estudavam na Universidade de St.Andrews, onde o filho do herdeiro da Coroa se formou em Geografia em junho de 2005.