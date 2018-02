Príncipe William e namorada, nova sensação na imprensa As fotos, feitas por paparazzi, estampam cinco páginas do tablóide The Sun: o príncipe William esquiando com uma jovem, descrita como sua namorada para o descontentamento dos assessores reais. As fotos de William e da morena Kate Middleton são o primeiro furo no acordo entre a família real e a imprensa britânica para deixar os filhos do príncipe Charles fora do foco dos holofotes. Sugere que pode estar começando, agora, a estação de caça ao fotogênico príncipe de 22 anos, que é o segundo na linha do trono. ?Estamos muito descontentes com o furo do acordo e o uso das fotos de paparazzi (fotógrafos independentes que ganham a vida flagrando a privacidade das celebridades)?, disse a secretária de comunicações de Charles, Paddy Harverson. ?Estou pedindo aos jornais para continuarem respeitando o acordo.? O gabinete da Clarence House tinha a esperança de que, permitindo que a mídia fizesse fotos de Charles e William deliciando-se com os declives nevados de Klosters, no fim de semana, isto asseguraria que os príncipes seriam deixados em paz pelo resto de suas férias no resort suíço. Mas, sob a manchete de primeira página ? ?Finalmente... Will arrumou uma garota?, The Sun publica a foto do filho mais velho do herdeiro do trono sorrindo para Kate. O tablóide revela que o par conheceu-se na Universidade St. Andrew, na Escócia, e tem ?algo? desde o Natal. Kate visitou, ainda segundo o jornal, a propriedade rural do príncipe Charles, Haighgrove, no sudoeste da Inglaterra, três vezes, conheceu o herdeiro do trono e recebeu a aprovação de sua velha amiga Camilla Parker-Bowles. Os jornais concordaram, após a morte da mãe de William, a princesa Diana, num acidente de carro em 1997, que o deixariam e a seu irmão, Harry, em paz em troca de ocasionais fotos permitidas. Até agora, eles têm-se contentado com uma fotografia por semestre de William, que está estudando geografia no St. Andrews. Nessa idade, o pai de William era vítima do furor dos tablóides toda vez que era visto com uma mulher. Mas, num editorial, The Sun disse que publicou as fotos em nome do interesse público, desde que o príncipe, aos 22 anos, já é um adulto. ?Uma das namoradas de William pode tornar-se rainha um dia?, opina. ?Seus súditos vão querer saber tudo sobre ela.? A Clarence House, residência oficial de Charles e seus filhos, recusou-se a comentar o relacionamento entre William e Kate Middletown. ?Não vamos entrar na discussão sobre a natureza de suas amizades?, disse a porta-voz. Funcionários reais deram a entender que The Sun pode ser vetado para futuras fotos permitidas como resultado de sua atitude, mas Harverson afirmou que não há nenhuma decisão a respeito.