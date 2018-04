Príncipe William faz 27 anos e pode se casar neste ano

O príncipe William da Inglaterra, segundo na linha de sucessão ao trono, fez hoje 27 anos entre novos rumores de que se casará em breve com a namorada, Kate Middleton.

Segundo o dominical News of the World, William comemorou o aniversário com Kate em Highgrove, o sítio de seu pai, o príncipe Charles - herdeiro à Coroa -, no condado de Gloucestershire, sudeste da Inglaterra.

O jovem, afirma o jornal, planeja levar neste verão (hemisfério norte) a namorada, também de 27 anos, ao castelo de Balmoral, a residência na Escócia da rainha Elizabeth II.

É a primeira vez que ela recebe convite para se hospedar no castelo, onde o casal passará o feriado realizado no Reino Unido no final de agosto.

A reunião da jovem com a rainha e seu marido, o duque de Edimburgo, "será visto como algo significativo", afirma o jornal, ao ressaltar que Kate participará de uma sessão de fotos com a família real.

"Kate gosta das sessões fotográficas, portanto se encaixará bem na família real", afirmou ao jornal uma fonte próxima à realeza.

Kate Middleton conheceu Elizabeth II no ano passado, durante o casamento de Peter Philips, neto da rainha, com a canadense Autumn Kelly no Castelo de Windsor, arredores de Londres.