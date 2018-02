Príncipe William não quer ser rei O príncipe William não quer ser rei, afirma um novo documentário para a televisão sobre o herdeiro do trono britânico. Segundo o tablóide Daily Mail, o programa, que irá ao ar no início de agosto nos Estados Unidos, contém a "informação bombástica" de que William, o segundo na linha sucessória, teria dito a seu pai, o príncipe Charles, que ele não deseja assumir o trono. O documentário foi realizado pela Ardent Production, uma produtora de televisão do príncipe Edward, tio de William.