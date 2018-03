Príncipe William nega romance com jovem queniana O Palácio de St. James negou neste domingo versões publicadas por vários jornais britânicos segundo as quais o príncipe William estaria mantendo um romance a longa distância com uma jovem queniana. Os tablóides The Mail on Sunday, News of The World e Sunday Express afirmaram que a jovem Jessica Craig, de 21 anos, foi convidada para a festa de aniversário de 21 anos de William na próxima semana. "O Palácio de St. James nega qualquer ligação romântica entre o príncipe William e Jessica Craig", disse um porta-voz do escritório do príncipe Charles, pai de William. O Mail on Sunday disse que William se apaixonou por Craig depois que os dois se encontraram, em maio de 2001, durante uma visita do jovem príncipe ao Quênia. Depois disso, segundo o tablóide, o William retornou três vezes ao país africano e Craig visitou a Grã-Bretanha em várias ocasiões. O The News of The World afirmou que William passou a maior parte de seus quatro meses no Quênia com a família Craig. Ainda de acordo com os tablóides, a jovem ficará hospedada em Highgrove, a casa de campo do príncipe Charles, preparando-se para a festa de aniversário de William, que será realizada no Castelo de Windsor. A informação foi negada pelo Palácio de St. James. O príncipe William está na metade de seus estudos na Universidade St. Andrews, na Escócia. Em uma entrevista publicada no mês passado, ele disse que está freqüentando cursos regulares da língua swahili "porque amo a África".