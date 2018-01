Príncipe William quer ir à guerra O príncipe William da Inglaterra quer se juntar às Forças Armadas de seu país em uma guerra depois de terminar seus estudos militares em Sandhurst, a academia militar mais prestigiada do Reino Unido. O príncipe, de 23 anos e segundo na linha de sucessão à Coroa, revelou à sua família seu desejo de liderar tropas em um conflito, segundo publica hoje o jornal sensacionalista "Sunday Mirror", que cita fontes ligadas à Família Real britânica. De fato, William quer ser alistar na Guarda Galesa, um regimento de infantaria de elite que pode ser enviado ao Afeganistão, onde o Reino Unido mobilizará nos próximos meses 3.300 soldados. No entanto, o filho mais velho de Charles da Inglaterra, príncipe de Gales e herdeiro ao trono, não terá facilidade em cumprir seu sonho devido ao perigo e o elevado custo que provocaria sua ida a uma zona de guerra. Segundo o "Sunday Mirror", pelo menos 50 soldados teriam de se encarregar da segurança do jovem príncipe, que se transformaria imediatamente em um alvo terrorista. "O custo e o pesadelo logístico de proteger William seria muito alto", disseram ao tablóide fontes próximas à realeza. O príncipe ingressou há três semanas em Sandhurst, nos arredores de Londres, onde seu irmão, o príncipe Harry, de 21 anos, também cursa a carreira militar.