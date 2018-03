Príncipe William receberá receita de herança de Diana

O príncipe William terá direito à receita gerada pelos £ 6,5 milhões (cerca de R$ 26 milhões) de herança que sua mãe, a princesa Diana de Gales, deixou para ele, assim que completar 25 anos, na próxima quinta-feira, 21. Segundo a edição desta segunda, 18, do jornal The Daily Telegraph, William, segundo na linha de sucessão à Coroa britânica, terá acesso sem restrições a valores estimados entre £ 250 mil e £ 300 mil (R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão) ao ano. No entanto, aparentemente o príncipe não tem a intenção de tocar neste dinheiro, pelo menos por enquanto, segundo o jornal. Lady Di deixou um patrimônio líquido de £ 13 milhões (R$ 52 milhões), já descontados os £ 8,5 milhões (R$ 34 milhões) do imposto sobre a herança. Segundo o jornal, seu patrimônio consistia em ações, jóias, valor relativo a seu acordo de divórcio do príncipe Charles - estimado em £ 17 milhões (R$ 68 milhões) -, além de roupas e outros pertences que tinha no palácio de Kensington, em Londres. Em sua herança original, assinada em 1993, quatro anos antes de morrer, a princesa Diana estipulou que seus dois filhos - William e Harry - teriam direito a compartilhar seu capital ao completar 25 anos. Segundo o Daily Telegraph, o príncipe William já recebe uma mesada de seu pai e pode retirar dinheiro dos £ 2 milhões (R$ 8 milhões) que a Rainha Mãe deixou para ele em sua herança. Diana de Gales morreu em um acidente de trânsito em Paris, em 31 de agosto de 1997.