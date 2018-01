Príncipes da Holanda esperam segundo filho O príncipe Constantijn e a princesa Laurentien, da Holanda, estão esperando seu segundo filho, informou o Palácio Real do país. O casal real teve sua primeira filha, Eloise, em junho de 2002, dando à rainha Beatrix sua primeira neta. Laurentien, que tem 37 anos, casou-se com o filho mais jovem da rainha em maio do ano passado.