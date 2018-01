Principezinho japonês já fica no mesmo quarto que a mãe A princesa japonesa Kiko e seu filho recém-nascido já ocupam nesta quinta-feira o mesmo quarto no hospital Aiiku, em Tóquio, depois de o menino passar a noite numa unidade especial para recém-nascidos. Fontes da Casa Imperial japonesa informaram que tanto a mãe quanto o bebê se passam bem, disse a agência de notícias "Kyodo". O pequeno príncipe, que nasceu na quarta-feira, é o primeiro filho do sexo masculino da princesa Kiko e seu marido, o príncipe Akishino. O casal tem duas filhas, Mako, de 14 anos, e Kako, de 11 anos. A Casa Imperial já contratou uma enfermeira para cuidar do principezinho, informaram fontes da instituição. Além disso, dedicará ao menino um orçamento especial de mais de 3 milhões de ienes anuais (US$ 25.600).