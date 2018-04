Prioridade é levar água e alimentos ao Haiti, diz Defesa O Ministério da Defesa informou esta noite, em nota à imprensa, que a prioridade do governo brasileiro, neste momento, em termos de ajuda às vítimas do terremoto no Haiti, é enviar água e alimentos disponíveis no estoque do governo e garantir o trabalho dos brasileiros que já estão naquele país. Segundo a Defesa, a primeira aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para Porto Príncipe está prevista para decolar do Rio de Janeiro às 21 horas, com 13 toneladas de suprimentos, água e alimentos para as tropas brasileiras. A previsão é de que a aeronave pouse amanhã cedo na capital do Haiti.