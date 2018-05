Prisão de Assange não deterá WikiLeaks, diz porta-voz do site

LONDRES - A porta-voz do WikiLeaks disse nesta terça-feira, 7, que a prisão do fundador do site, Julian Assange, é um ataque à liberdade de imprensa e que isso não impedirá a organização de vazar mais documentos secretos na internet.

Kristinn Hrafnsson, representante do site, não comentou sobre o estado de Assange no momento em que ele se rendeu à polícia de Londres, mas confirmou que esteve em contato com o australiano durante as 24 horas anteriores à prisão.

Kristinn afirmou que a prisão de Assange não fará com que o site paralise as divulgações de documentos. "Isso não vai mudar nossa operação", disse.

Assange se entregou à polícia de Londres pela manhã e deve comparecer a uma corte ainda nesta terça. A Justiça sueca o acusa de estupro e enviou um mandado de prisão para o Reino Unido.