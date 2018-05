'Prisão de Assange parece ser boa notícia', dizem EUA

WASHINGTON - O secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, disse nesta terça-feira, 7, que a prisão de Julian Assange, fundador do site WikiLeaks, "parece ser uma notícia". As declarações do americano foram feitas no Afeganistão, segundo a agência de notícias AFP.

Assange se entregou nesta terça à polícia de Londres. O australiano era procurado pela Justiça sueca por estupro. Estocolmo enviou um mandado de prisão para o Reino Unido, onde Assange estava.

O australiano é considerado o responsável pelos vazamentos de seu site, que causaram um grande constrangimento aos EUA com a revelação de mais de 250 mil documentos diplomáticos revelando segredos e posturas controversas das autoridades americanas.

