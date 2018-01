Prisão de Battisti é ´jogada eleitoral de Sarkozy´ Jornais franceses acusaram o candidato presidencial de centro-direita, Nicolas Sarkozy, de jogada eleitoral na investigação que levou à captura de Cesare Battisti, ex-integrante de um grupo de extrema esquerda condenado por assassinato na Itália. "Battisti, vítima do candidato Sarkozy", titulou o diário de esquerda Libération. Mais contido, o conservador Le Figaro preferiu afirmar que "a notícia pode colocar Ségolène Royal e François Bayrou, os dois adversários mais perigosos (de Sarkozy nas eleições de abril), em uma situação de embaraço". Em sua edição na Internet, o vespertino Le Monde disse que a prisão "supreendeu a todos os candidatos às eleições presidenciais, menos um: Nicolas Sarkozy". Informações No domingo, Sarkozy - que é ministro do Interior e deve deixar o cargo até a próxima semana, de acordo com os jornais - confirmou que a captura de Battisti foi realizada com a ajuda de informações provenientes de Paris. Nos anos 80, o esquerdista fugiu da Itália e se refugiou na França, onde viveu em liberdade por conta da chamada "doutrina Mitterrand", idéia do ex-presidente francês socialista de mesmo nome. François Mitterrand havia prometido não extraditar refugiados políticos italianos que renunciassem à violência. Mas a "doutrina" foi abandonada em 2004, quando o atual presidente, Jacques Chirac, permitiu a prisão de Battisti, 52, que havia sido condenado à revelia na Itália. O Libération afirmou que sua prisão, no Brasil, faz parte de uma "campanha do Palácio do Eliseu". "O candidato à eleição presidencial espera ver seus interesses eleitorais servidos" pela prisão, disse o jornal. De tendência oposta, o Figaro "saudou" em editorial a prisão de Battisti, apesar de sua prisão ter sido acusada de "sarkoziana, eleitoral e eleitoreira" por uma fonte ouvida na reportagem do jornal sobre o assunto.