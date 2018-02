Prisão de dirigente não afeta luta armada, diz ETA O grupo armado espanhol ETA disse na sexta-feira que continuará lutando pela independência do País Basco, apesar da recente prisão de seu suposto líder. Em seu primeiro comunicado desde a captura de Francisco Javier López Peña na cidade francesa de Bordéus, no dia 20, o ETA também assumiu a responsabilidade pela morte de um policial espanhol durante um atentado a bomba contra quartéis policiais no dia 14 no norte da Espanha. "Se não se dá resposta adequada ao fundo [causa] do problema, o conflito persistirá e nos estão obrigando a seguir lutando como até agora", disse a nota publicada pelo jornal Gara, numa aparente advertência aos governos da Espanha e da França, que dividem entre si o território basco. Desde a década de 1960, os ataques do ETA já mataram mais de 800 pessoas, principalmente na Espanha. O governo espanhol afirma que López Pena, preso junto a três outros suspeitos em Bordeaux, era o líder máximo do grupo. Na nota, o ETA afirmou haver perseguição a seus "líderes e ativistas" naquela cidade francesa. Os rebeldes também criticaram uma proposta do "lehendakari" (governador basco), José Luis Ibarretxe, para que seja realizado um referendo sobre o lançamento de um processo de negociações para melhorar as relações com Madri. Para os separatistas, trata-se de "uma fraude vestida de reforma autonomista". O ETA também condenou os partidos políticos, especialmente o Socialista (que governa a Espanha), por tentarem impor "uma fraude como a de 30 anos atrás [quando a Constituição estabeleceu as autonomias regionais]" e "não terem nada de sensato para oferecer" ao País Basco.