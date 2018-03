Prisão de ex-namorada de Page não tem relação com caso O FBI informou nesta quarta-feira que a prisão da ex-namorada do homem que atacou o templo Sikh no domingo não tem relação com o massacre. A polícia de Milwaukee afirma que Misty Cook, uma estudante de enfermagem de 31 anos, foi detida com uma arma de fogo. Segundo o FBI, as evidências apontam que o atirador agiu sozinho.