Prisão de imigrantes ilegais superlota abrigos As instalações da polícia e da Cruz Vermelha da Espanha para abrigar imigrantes ficaram superlotadas neste domingo, após a interceptação de mais de 800 africanos durante o fim de semana, capturados quando tentavam entrar ilegalmente na Espanha. A Guarda Civil deteve 237 africanos na costa sudoeste da Espanha e nas Ilhas Canárias, próximas ao noroeste da África, neste domingo. Somados aos 567 detidos no sábado, este foi o maior influxo de imigrantes ilegais da história em apenas dois dias, informaram assistentes sociais e a polícia. Imigrantes ilegais tentam chegar diariamente ao território espanhol após navegarem durante a noite em barcos monomotores, muitas vezes com mais de 60 pessoas a bordo.