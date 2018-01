Prisão de Ledezma é sinal do 'desespero' de Maduro, dizem opositores em Miami

MIAMI - A Organização de Venezuelanos Perseguidos Políticos no Exílio (Veppex) de Miami, nos EUA, afirmou nesta sexta-feira, 20, que a prisão do prefeito de Caracas, Antonio Ledezma, é uma demonstração de "desespero" do presidente Nicolás Maduro.

"A selvagem detenção de Ledezma demonstra a loucura e desespero do regime de Maduro", afirmou José Antonio Colina, em um comunicado.

O prefeito de Caracas, um dos principais opositores ao governo venezuelano, foi preso por funcionários do Serviço Bolivariano de Informação (Sebin) na sede do seu partido político. Segundo a Veppex, a detenção "arbitrária" é uma continuação das prisões contra líderes políticos e estudantis da oposição.

A Veppex também disse estar preocupada com o que pode acontecer com a deputada opositora María Corina Machado, citada pelo governo venezuelano como integrante do grupo que tenta dar um golpe em Maduro. /EFE