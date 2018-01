Prisão de suspeitos impediu atentado nas Filipinas A presidente das Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, disse nesta terça-feira que as autoridades do país detiveram quatro membros do grupo extremista Abu Sayyaf e apreenderam 36kg de TNT, evitando um "ataque terrorista nos moldes de Madri". Arroyo comentou que os suspeitos tinham planos de atacar trens e centros comerciais de Manila, uma cidade de 10 milhões de habitantes. Suspeita-se que os detidos treinaram em campos da Jemaah Islamiyah, um grupo supostamente relacionado com a rede extremista Al-Qaeda, liderada pelo milionário saudita no exílio Osama bin Laden. "Nós evitamos um ataque nos moldes de Madri em nossa metrópole", declarou Arroyo. Em 11 de março, explosões praticamente simultâneas contra o sistema ferroviário madrilheno resultaram na morte de pelo menos 190 pessoas. Arroyo foi uma contumaz partidária da guerra liderada pelos Estados Unidos contra o "terrorismo" e enfrenta atualmente uma luta disputa para reeleger-se presidente em 10 de maio. Um dia antes do anúncio das detenções, Abu Solaiman, porta-voz do Abu Sayyaf, alertou que o grupo adotaria as "ações adequadas" a não ser que suas exigências fossem atendidas. O grupo pressiona pela libertação de seus seguidores detidos nas cadeias filipinas e quer a devolução de suspeitos mantidos pelos Estados Unidos em uma base naval na Baía de Guantánamo, em Cuba. O Abu Sayyaf também quer que os cristãos saiam do majoritariamente muçulmano sul das Filipinas e exige a retirada dos soldados estrangeiros posicionados na Península Arábica. "Se vocês se recusarem a atender a essa exigência, então nós os consideraremos responsáveis pelo destino de nossos irmãos e não responderemos por nenhuma das ações adequadas que formos obrigados a tomar", informou a Rádio Mindanao ao divulgar a transcrição de uma entrevista que não foi levada ao ar. O governo filipino pressiona a imprensa para que não divulgue declarações do Abu Sayyaf.