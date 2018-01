Prisão iraquiana tinha uniformes militares As forças da coalizão acharam alguns uniformes de militares norte-americanos na prisão al-Rashid, no sudeste de Bagdá, mas nenhum soldado capturado pelos iraquianos nos primeiros dias de guerra foi encontrado, disse hoje o general Vincent Brooks, um dos responsáveis pela Central de Comando no Catar. ?Sabemos que a prisão al-Rashid, próximo ao aeroporto com o mesmo nome, foi usada como centro de detenção para militares?. Mas ?não encontramos nenhum prisioneiro de guerra nem restos humanos na área?. Pelo menos sete militares norte-americanos são prisioneiros dos iraquianos. Outros dez estão desaparecidos. A televisão iraquiana mostrou os soldados nos primeiros dias de conflito. Segundo Brooks, em alguns dos uniformes havia nomes, mas o general não adiantou nenhum deles.