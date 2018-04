Prisão perpétua para ex-chefe é pedida no Camboja Procuradores pediram uma sentença de prisão perpétua para um ex-comandante do Khmer Vermelho, no Camboja, que em julho deste ano foi sentenciado a uma pena que muitos acharam leve por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e delitos relacionados. O tribunal para o genocídio no Camboja, apoiado pela Organização das Nações Unidas (ONU), condenou Kaing Guek Eav - mais conhecido como Duch - e o sentenciou a 19 anos de prisão, após considerar que ele cooperou com as investigações, mostrou algum remorso pelos crimes e não participava do círculo decisório do Khmer Vermelho.