Prisão pode levar a banho de sangue, diz líder quirguiz Kurmanbek Bakiyev, presidente deposto do Quirguistão, encontrou-se hoje com centenas de partidários perto de sua casa de campo em Teyit, no sul do país. Após ser deposto na semana passada, ele alertou de que, caso haja uma tentativa de prendê-lo, haverá "muito sangue derramado".