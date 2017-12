Prisão traz risco à saúde de Milosevic, diz partido O partido de Slobodan Milosevic afirmou hoje que a prisão do ex-ditador iugoslavo poderia "pôr em perigo sua vida", devido à suposta deterioração de sua saúde. Milosevic, que está preso sob custódia devido a uma investigação por corrupção, retornou ontem à sua cela, depois de ter sido levado, em emergência, a um hospital, no início da semana, quando sentiu dores no peito. Um grupo de médicos diagnosticou que o ex-líder não sofre de nada muito grave, apenas de hipertensão. "Devem permitir que Milosevic viva em condições que não deteriorem mais a sua saúde... e que possam pôr em perigo sua vida", afirmou Milos Janicijevic, alto funcionário do Partido Socialista. Desde sua detenção, em 1º de abril, que se seguiu a uma operação policial de muitas horas, Milosevic permanece na Prisão Central de Belgrado, em uma cela espaçosa e limpa, embora desprovida de comodidades e vem recebendo tratamento para hipertensão.