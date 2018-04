Prisioneiro de Israel faz greve de fome há 56 dias Um detento palestino que hoje completa 56 dias em greve de fome, para protestar contra as prisões que Israel pratica sem formalizar acusações ou julgar os suspeitos, tem preocupado as autoridades israelenses. Se Khader Adnan, de 33 anos, ex-porta-voz da Jihad Islâmica na Cisjordânia, morrer, pode se tornar um novo mártir do movimento palestino, que já prometeu vingança caso isso ocorra. Médicos do Hospital Sieff disseram ontem estar "muito preocupados" com a saúde do militante, que já perdeu 27 quilos.