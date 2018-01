Prisioneiro diz que foi tratado com crueldade em Guantánamo Um dos cinco prisioneiros britânicos que estavam na base de Guantánamo e foram repatriados acusou hoje os EUA de tê-lo submetido a um tratamento "cruel, desumano e degradante". Jamal al-Harith, de 37 anos, libertado na terça-feira, disse que foi capturado pelos EUA numa prisão do Afeganistão. Ele contou que viajava do Paquistão para o Irã quando foi detido pelo Taleban por causa do passaporte britânico. Hoje, a Polícia Metropolitana anunciou a libertação de mais um ex-prisioneiro de Guantánamo que retornou na Grã-Bretanha. Ele foi identificado apenas como "um homem de 26 anos".