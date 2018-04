Prisioneiros fogem em diversas regiões do Egito

CAIRO - Prisioneiros escaparam de presídios no Egito, disse um oficial neste domingo, 30. Durante a noite, os presidiários dominaram carcereiros na prisão de Wadi Natrun, no norte do Cairo, que detém diversos prisioneiros políticos islâmicos, e fugiram para cidades vizinhas e vilarejos.

A fonte afirmou para a AFP que oito prisioneiros foram mortos durante o levante na prisão de Abu Zaabal, no leste do Cairo. Dezenas que eram mantidos na prisão de Fayum, ao sul do Cairo, fugiram no sábado à noite, durante revolta que deixou um oficial de polícia morto.

Prisioneiros também escaparam de diversas prisões menores em outras regiões do Egito, mas detalhes ainda não estavam disponíveis. As revoltas ocorreram enquanto os protestos no Egito demandam o fim do regime.

Arábia Saudita. Segundo a agência de notícias nacional da Arábia Saudita, o rei Abdullah disse ao presidente norte-americano Barack Obama que não deve haver nenhuma negociação sobre a estabilidade do Egito e da segurança do seu povo.

Obama teria ligado para o rei em Marrocos neste domingo, 30, onde ele está se recuperando de uma cirurgia, e que ambos os líderes não estavam satisfeitos com o situação de caos e saques.

Ontem, o rei teria falado com o presidente Hosni Mubarak e garantiu-lhe que o governo saudita ficaria do lado do governo egípcio e seu povo.

Estados Unidos. Segundo um comunicado oficial deste domingo, o país irá oferecer para os cidadãos dos norte-americanos que desejam deixar o Egito voos de evacuação para a Europa.

"A embaixada dos EUA no Cairo, informa os cidadãos dos EUA no Egito que desejam partir que o Departamento de Estado está fazendo arranjos para fornecer transporte para locais de refúgio na Europa", disse o comunicado.

"Voos para pontos de evacuação sairão do Egito nesta segunda-feira, 31 de janeiro", disse, descrevendo a evacuação como voluntária.

Reuters, Dow Jones e Associated Press.