Prisioneiros talebans morrem em contêineres Dezenas de prisioneiros de guerra talebans morreram sufocados nos contêineres em que foram trancafiados para serem transportados de Kundun para Shibarghan, informou hoje o jornal The New York Times, citando testemunhas oculares. Os prisioneiros - entre eles, numerosos estrangeiros que combatiam nas fileiras dos talebans - foram fechados em seis contêineres para serem transportados a um local em Shibarghan em que ficariam detidos. A viagem demorou três dias. Ao serem abertos os contêineres, 43 prisioneiros estavam mortos, alguns por asfixia e outros pelos ferimentos sofridos em combates anteriores. Mais três morreram quando chegaram a Shibarghan. Carlotta Gall, enviada ao The New York Times, sustenta que o número de vítimas pode ser ainda maior, segundo prisioneiros paquistaneses detidos em Shibarghan. Leia o especial