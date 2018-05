Pró-europeus elegem presidente interino na Moldávia Três partidos pró-europeus da Moldávia formaram hoje uma aliança que pretende aproximar o país da União Europeia (UE). A Aliança para a Integração Europeia elegeu Marian Lupu, líder do Partido Democrata, presidente do Parlamento e presidente interino do país. O economista, de 43 anos, saiu do Partido Comunista por causa dos violentos protestos após a derrota nas eleições de abril de 2009, que muitos afirmam que foram fraudadas.