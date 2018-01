Problema em avião fere 14 e fecha aeroporto de Dubai O trem de pouso de um avião bengalês falhou no momento em que decolava nesta segunda-feira, 12, do aeroporto de Dubai, ferindo 14 passageiros e provocando o fechamento do mais movimentado aeroporto do Oriente Médio durante oito horas, informaram autoridades locais e passageiros. O piloto do vôo 006 da Biman Bangladesh Airlines Flight 006 acelerava a aeronave para decolar com destino a Daca, capital de Bagladesh, quando um problema no trem de pouso fez com que a parte dianteira e os propulsores do avião se arrastassem na pista, disseram autoridades locais. Os 236 passageiros e tripulantes foram rapidamente retirados e as 14 pessoas feridas foram levadas a hospitais. Todas as vítimas sofreram escoriações superficiais, segundo os laudos médicos disponíveis no momento. Mais de 30 vôos foram desviados para outros destinos dentro dos Emirados Árabes Unidos durante as oito horas em que o aeroporto de Dubai permaneceu fechado. O aeroporto reabriu no início da tarde, pelo horário local. A Autoridade Aeroportuária de Dubai divulgou uma fotografia do avião A-310 acidentado. O aparelho deixou marcas na pista e as turbinas estavam parcialmente esmagadas. Um funcionário do aeroporto não quis dizer o que havia ocorrido, mas revelou que as rodas seriam trocadas.